- Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Victor Pițurca a vorbit deschis despre selecțiile puține pe care le are la echipa naționala ca jucator și-l acuza pe Mircea Lucescu pentru aceasta situație. Ca jucator, Victor Pițurca a stralucit in Romania. De 5 ori campion național, de 4 ori caștigator al Cupei Romaniei,…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei continua drumul spre Mondial in noiembrie, cu doua partide programate pe teren propriu!Tricolorele incheie anul 2021 cu doua partide pe teren propriu, disputate in compania naționalelor Moldovei și Italiei. Pentru aceste jocuri, selecționerul Cristian Dulca a…

- Victima unei fracturi la șold dupa ce a cazut de pe bicicleta duminica seara, selecționerul Louis van Gaal a readus Olanda la Mondial dupa opt ani. El fusese și ultimul antrenor la CM cu naționala batava. Locul 3 in 2014. Louis van Gaal are 70 de ani. Se retrasese in 2016, dar a renunțat la soarele…

- Vaccinarea „la chiuveta” nu face altceva decat sa decredibilizeze Romania și corpul medical la nivel european și mondial a declarat, marti, presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, care a subliniat ca administrarea serului impotriva COVID-19 este o problema de siguranta nationala.

- Adolescentul de la Farul a debutat la naționala la 15 ani și 264 de zile, la 2-0 cu Liechtenstein. Oficial, Martin Odegaard a jucat prima oara pentru Norvegia la 15 ani și 300 de zile. N-am putut invinge Islanda acasa (0-0) și am pierdut șansa barajului pentru Mondial. Totuși, am obținut ceva la sfarșitul…

- A fost la un moment dat coprezentator cu Andreea Marian la ”Surprize, surprize”, a fost actor la Teatrul Nottara, a activat și ca director de vanzari la Curentul și Uniplus Radio, iar in 2017 a parasit Romania.

- Roger Hunt, fost atacant al echipei Liverpool și campion mondial cu naționala Angliei la turneul final din 1966, a murit la vârsta de 83 de ani. Pentru Cormorani, el a marcat 286 de goluri si a câstigat campionatul Angliei în 1964 si 1966, Cupa Angliei (1965) si de trei ori…

