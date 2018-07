Stiri pe aceeasi tema

- Niciun service auto din țara nu este autorizat in prezent pentru a recondiționa bare de protecție, jante sau alte componente de caroserie, ci numai pentru reparații prin inlocuire a acestor componente, declara intr-un interviu HotNews.ro Mihai Dogarescu, șef departament supraveghere piața la Registrul…

- Niciun service auto din țara nu este autorizat in prezent pentru a recondiționa bare de protecție, jante sau alte componente de caroserie, ci numai pentru reparații prin inlocuire a acestor componente, declara intr-un interviu HotNews.ro Mihai Dogarescu, șef departament supraveghere piața la Registrul…

- Gradul de penetrare al industriei de asigurari din Romania in Produsul Intern Brut (PIB) a fost 1,21% la nivelul lui 2017, in timp ce tari dezvoltate, precum Germania sau Franta au inregistrat valori ale acestui indicator de peste 6%, respectiv 10%. Si...

- Mașinile diesel sunt terminate. In cațiva ani vor disparea, o spune comisarul european Elzbieta Bienkowska, care susține ca țari precum Romania, Polonia și Slovacia ar trebui sa creasca numarul recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem de mari de NOx, scrie Hotnews.ro.Citesi si:…

- Presedintele Comisiei speciale de modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat vineri pentru News.ro ca procedura de infrigement a fost declansata de Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru ca nu a transpus la timp Directiva privind prezumtia de nevinovatie este cauzata…

- Naționalizarea Pilonului II de pensii a mai fost luata in calcul in 2013, cand Guvernul Ponta informa FMI și Comisia Europeana ca a inceput 'o analiza exhaustiva' pentru a evalua performanta pilonului II de pensii. Intr-o analiza a sistemului de pensii din Romania realizata in acel an de Comisia Naționala…

- Firmele de asigurari membre ale Uniunii asiguratorilor din Romania (UNSAR) au transmis joi catre HotNews.ro ce demersuri fac la autoritați cu privire la proiectul de lege, inițiat de Ministrul de interne Carmen Dan și senatorul PSD Șerban Nicolae, care interzice operatorilor privați prelucrarea automatizata…

- "Prelucrarea datelor personale in industria de asigurari, in principal in cazul asigurarilor de viața și de sanatate, reprezinta o activitate de baza, evaluarea starii de sanatate fiind o necesitate in calcularea riscului pe care asiguratorul il preia prin asigurare" atenționeaza vineri Uniunea Asiguratorilor…