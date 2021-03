Asigurările medicale ale asistaților social costă 700 mii de lei lunar Cei care primesc ajutoare sociale in baza Legii 416, a venitului minim garantat, beneficiaza de asigurari medicale gratuite atat pentru ei, cat și pentru membrii familiei din care fac parte. Estimarile arata ca, in Ialomița, Agenția de Plați și Inspecție Sociala aloca 700 mii de lei pentru ca aceștia sa poata beneficia de servicii medicale. Fondurile sunt distribuite de la Bugetul de Stat. Acces gratuit la servicii medicale In urma modificarilor legislative in domeniul Asistenței Sociale, intr-o familie cu mai mulți membri, doar un singur membru poate primi ajutor social in... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 schimba sistemul de acordare a asistentei medicale de catre Complexul Multifunctional Caraiman, astfel ca, incepand din aceasta luna, beneficiaza de servicii gratuite doar persoanele vulnerabile din aceasta zona administrativa, potrivit unui comunicat al autoritatii locale.…

- Politia Capitalei pune in aplicare 99 de mandate de aducere Foto: Poliția Româna 99 de mandate de aducere sunt puse în aplicare la aceasta ora în București și în județele Calarași și Dâmbovița într-un dosar privind savârșirea unor infracțiuni de înșelaciune…

- 65 de protocoale erau in vigoare la finalul anului 2017 intre Serviciul Roman de Informații și instituții ale statului. Nu mai puțin de 52 de astfel de instituții aveau incheiate documente pentru protejarea datelor! Mai exact, SRI era peste tot daca ne raportam și la declarația lui Claudiu Manda, fostul…

- Patru persoane sunt urmarite penal pentru ca in baza unor documente false au obtinut ajutoare de la stat ce in mod normal erau destinate acelor activitati ce au fost afectate de criza sanitara și de pandemia de coronavirus. Cele patru persoane vizate in dosar sunt din București. Acum acestea sunt puse…

- Patru persoane sunt urmarite penal pentru ca in baza unor documente false au obtinut ajutoare de la stat ce in mod normal erau destinate acelor activitati ce au fost afectate de criza sanitara și de pandemia de coronavirus. Cele patru persoane vizate in dosar sunt din București. Acum acestea sunt puse…

- Patru persoane din Capitala au fost puse sub acuzare pentru de inselaciune si fals, infractiuni comise in forma continuata, dupa ce in ultimele luni au depus la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala documente false in urma carora 80 de oameni au beneficiat de ajutoarele acordate de autoritati celor…

- Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultura (AIPA), odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2021, a reluat procesul de autorizare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar din anul trecut, ramase fara acoperire financiara din cauza epuizarii mijloacelor Fondului…

- Cițu a mai precizat ca, dupa ce vor fi finalizate negocierile pentru coalitia majoritara, formata din PNL, USR-PLUS și UDMR, vor fi stabilite si proiectele noi. ”Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua coalitie de guvernare vom avea o varianta pe care o vom prezenta,…