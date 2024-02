Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an merita pusa o intrebare: Ce va insemna 2024 pentru agricultura romaneasca? Cum viitorul este o „multiplicare“ infinita a prezentului, legat la randul sau, nu-i așa, de trecut, sa vedem ce a insemnat anul 2023 pentru agricultura romaneasca. La aceasta intrebare probabil ca raspunsul…

- Florin Tanase (29 de ani) a revenit azi in țara. Și a vorbit despre șansele Romaniei la EURO 2024, dar și despre fosta sa echipa, FCSB. Mijlocașul ofensiv de la Al-Okhdood (Arabia Saudita) are un mesaj clar pentru Florinel Coman, vedeta de la FCSB: sa plece in strainatatea cu prima ocazie pe care o…

- Fosta terasa Litoral din Fagaras, a fost transformata intr-un amfiteatru in aer liber. Lucrarile la fosta terasa „Litoral” de langa Cetatatea Fagaraș , un spațiu abandonat ani de zile, au fost finalizate, a anunțat primarul Gheorghe Sucaciu. Proiectul a fost realizat cu bani prin procesul de Bugetare…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) informeaza despre actualizarea alertei de calatorie in Finlanda, noteaza Noi.md. "Ambasada Republicii Moldova in Regatul Suediei informeaza cetațenii despre decizia autoritaților Finlandei de inchidere a tuturor punctelor de trecere a frontierei…

- R. Moldova inregistreaza un deficit de 7.000 de cadre didactice, la nivel național, iar lipsa este compensata prin cumularea mai multor discipline de catre un singur profesor. Despre acest lucru a anunțat ministrul Educției și Cercetarii, Dan Perciun, care a precizat in cadrul unei emisiuni de la Radiochisinau.md…

- „Nu regreta nimic din viața, doar ce n–ai facut inca!” Este un proverb omanez pe care l-am aflat acolo și mi l-am insușit. Am mai reținut cateva ziceri la fel de ințelepte, pe care vi le voi livra pe parcursul noului serial de drumeție. -Are you ready?, va intreb precum fac vedetele in fața fanilor…

- Vanzari 2 camere VAND apartament 2 camere, etaj 1, Piata Sud.Tel. 0748/087724. VAND apartament 2 camere, zona 2 Stejari, etaj 1, ultramodern. Merita vazut!Tel. 0729/402188. VAND apartament 2 camere, Dr. Telemac nr. 6, acoperis tabla, usa metalica, termopane, CT, decomandat.Tel. 0741/091460. VAND apartament…

- In episodul 15 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, telespectatorii pot afla detalii despre atacul inarmat din Columbia. Iata ce se intampla in spatele camerelor de filmat și cum au trecut toți cei implicați de clipele atat de dificile.