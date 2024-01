Asigură-te că ai bilet pentru a evita suprataxa! CFR Calatori face eforturi pentru asigurarea transportului și mobilitații tuturor cetațenilor și lucreaza permanent la imbunatațirea serviciilor oferite. Este important sa conștientizam ca trebuie sa avem grija de bunurile comune și sa respectam regulile, una dintre ele fiind aceea ca trebuie sa avem bilet la calatoria cu un mijloc de transport in comun. Schimbarea se gasește in fiecare din noi și porneste de la valori individuale si mentalitati, atat in ceea ce privește obișnuința de calatorie fara bilet, cat și la nivelul atitudinii civice din societatea romaneasca. Pentru calatoria cu trenurile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

