Actrita Asia Argento, care este una dintre femeile care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de agresiune sexuala, fiind totodata si una dintre cele mai puternice voci din campania #MeToo, ar fi fost data afara de la X Factor Italia, unde face parte din juriu. Asia Argento, in luna mai a acestui an Potrivit presei din strainatate, in urma cu doar cateva saptamani, Asia Argento a fost la randul ei acuzata ca l-a abuzat sexual pe un tanar, actorul Jimmy Bennett, in anul 2013, dupa care l-a platit pentru a nu dezvalui ce s-a intamplat intre ei. La vremea respectiva, Jimmy avea 17 ani, iar…