Stiri pe aceeasi tema

- Primul contract de finanțare prin programul ”Anghel Saligny”, din Romania, semnat de o primarie din Alba. Este o alimentare cu apa Primul contract de finantare din Romania, din programul ”Anghel Saligny”, a fost semnat vineri intre Guvernul Romaniei si Primaria Comunei Calnic. Contractul vizeaza dezvoltarea…

- Cresterea pietei globale a semiconductorilor a incetinit fata de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Si vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa si 2,8% in China, noteaza Claudiu Cazacu, analist XTB Romania.

- Miza proiectului spitalului regional de la Brasov nu este doar construirea unei unitati medicale moderne pentru acest judet si cele invecinate, ci si validarea mecanismului de finantare in parteneriat public-privat in dezvoltarea de proiecte mari in Romania, a declarat, azi, primarul Allen Coliban,…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), confederatie patronala reprezentativa la nivel national ce asigura reprezentarea intereselor intreprinderilor mici si mijlocii la nivel national si european, solicita ca orice reforma sau masura adoptata in domeniul fiscal, ce are ca scop creșterea…

- REPER ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori semnate de toti europarlamentarii si parlamentarii, sa retrimita Legislativului spre reexaminare legea avertizorilor in interes public. „Forma actuala a legii de transpunere a Directivei (UE) 2019/1937, care include o mare…

- Cele mai mari sindicate din sectorul feroviar vor sa blocheze in totalitatea transporturile pe calea ferata prin declanșarea unei greve generale. Sindicaliștii solicita creșteri salariale pentru a acoperi inflația, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a criticat luni PSD, partid caruia ii reproseaza ca, de cand a venit la guvernare, a inceput un "atac furibund la sectorul privat, a reiterat ca in programul de guvernare nu sunt prevazute taxe noi si a mentionat ca ar intelege "foarte bine companiile daca vor sa…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului accelerarea procesului de aderare la spatiul Schengen si simplificarea procedurilor administrative la punctele trecere a frontierelor, cu scopul de a reduce timpii de asteptare foarte mari care afecteaza si perturba…