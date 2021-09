ASFOR: Abuzul, intimidarea, agresiunea sau violenţa arată incapacitatea unora de a funcţiona civilizat Membrii Asociatiei Forestierilor din Romania (ASFOR) condamna orice fel de violenta, indiferent de locul de manifestare - in mediul online, in presa sau pe teren, si considera ca abuzul, intimidarea si agresiunea de orice fel arata incapacitatea unora de a functiona civilizat, in limitele conditiei umane. Punctul de vedere survine ca replica la incidentul produs joi intr-o padure din comuna Cosna, judetul Suceava, in urma caruia membrii unei echipe care filma un documentar despre defrisarile ilegale au fost agresati de mai multi indivizi. "Violenta, sub toate formele ei, este o manifestare primitiva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

