Asfaltarea pe timp de ploaie din Barnova, in vizorul autorităților Direcția Județeana a Drumurilor și Podurilor Iași a emis, in seara de 07.07.2022, un raport de neconformitate privind lucrarile de reparații efectuate pe DJ 248A, ce leaga municipiul Iași de comuna Barnova. Constructorul SC Enviro Construct SRL a pregatit zona pentru reparații prin plombare, incepand prin curațarea și amorsarea zonelor de intervenție. A fost plombata o zona de 10 mp cu mixtura asfaltica de tip BADPC 22,4, moment in care condițiile meteorologice s-au schimbat, afectand lucrarile de intervenție. DJADP a dispus sistarea lucrarilor, pana cand condițiile meteorologice vor fi faborabile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

