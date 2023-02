Asfalt de 23 de milioane pentru trei segmente de drum județean. Beneficiare: cinci comune Printre cele 50 de proiecte de pe ordinea de zi a sedintei CJ de joi, se afla cateva care vizeaza alocarea a 23,5 milioane de lei pentru asfaltarea a trei segmente de drum judetean. Nu este vorba de modernizare, ci, asa cum apare in notele de fundamentare ale proiectelor de hotarare, de o economie prin asternerea de covoare asfaltice pe suprafete mari in locul lucrarilor de reparatii dese. Prima alocare propusa, de 9,5 milioane de lei (inclusiv TVA), va avea ca rezultat refacerea DJ 280C intre Letcani (intersectia cu DN 28) si si Dumesti, respectiv pe o distanta de 4,4 km. Pe langa stratul nou… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

