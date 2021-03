Stiri pe aceeasi tema

- Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare, anul trecut aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise fiind realizat de 10 societati de asigurare din cele 28 de societati care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare, conform…

- Volumul total al primelor brute subscrise a crescut in 2020 cu peste 5%, susținut de o evoluție solida pe segmentele Asigurari de Sanatate, Property și Casco; Profitul brut, conform standardelor de raportare IFRS in scop de consolidare, a ajuns la peste 70 milioane lei; Valoarea totala a despagubirilor…

- Comparativ, profitul net al companiei s-a ridiat in 2019 la 30,82 milioane lei, iar veniturile din vanzari la 389,71 milioane lei. Valoarea vanzarilor pe pietele internationale in anul 2020 a fost de 158,27 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul 2019.…

- Piata asigurarilor din Romania a ajuns, in anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, in crestere cu 5% fata de anul anterior, potrivit news.ro. Anul trecut, pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, in…

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- ”Pietele financiare au fost afectate de pandemia COVID-19, care a influentat evolutiile macroeconomice si financiare pe tot parcursul anului 2020. Noul context a generat un comportament febril in randul investitorilor si a adus provocari fara precedent pentru factorii de decizie politica. In pofida…

- Piața asigurarilor din Romania a ajuns, in primele noua luni ale acestui an, la un volum al primelor brute subscrise de peste 8,5 miliarde lei, in creștere cu aproximativ 4,8% fața de valoarea inregistrata in...