Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage din nou atenția Parlamentului Romaniei și Guvernului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) s-a transformat intr-o instituție opaca, partizana cu firmele de asigurari și susține, in mod suspect, compania de asigurari Euroins. ASF a refuzat, in ultimii 2 ani, sa mai publice raportul privind reclamațiile inregistrate la adresa pieței de asigurari. Ultimul raport publicat de catre ASF se refera la reclamațiile inregistrate in primul semestru al anului 2021, cand piața de asigurari inregistra un numar…