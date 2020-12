Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a numit-o pe Mihaela Paraschiv director de cabinet, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Unde se pot vaccina romanii anti-covid. A fost publicata lista centrelor Mihaela Paraschiv a fost șefa de cabinet a lui Cițu și in mandatul…

- Mai multe personalitați se vor implica in campania de comunicare pe tema vaccinarii anti-Covid-19, declara la RFI noul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. El atrage atenția ca ”orice relaxare ar fi o greșeala mare acum, in perioada sarbatorilor”. Vlad Voiculescu spune ca ”prioritatea absoluta este…

- Derapaj jenant al polițistului Marian Godina, care comenteaza cazul tinerei de etnie roma din Brașov, batuta de un paznic de la Carrfour dupa ce a fost suspectata de furt. Godina spune, intr-o postare pe blogul sau, ca tanara a furat și din magazinul unde a fost agresata și din alt magazin și acuza…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, care releva faptul ca piețele financiare non-bancare din Romania s-au adaptat bine in fața șocurilor care au lovit economiile europene in acest an, ca efect al pandemiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare - semestrul II 2020, in care analizeaza impactul pandemiei asupra pieței financiare din Romania. In acest raport, ASF noteaza ca fondurile de pensii private “se mențin intr-o zona de risc…

- Educația financiara este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autoritații de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta invita la responsabilizarea sociala și individuala in materie de risc și beneficii, a declarat Nicu Marcu, președintele ASF, intr-un mesaj prilejuit de deschiderea Conferinței…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II din Romania au ajuns la active totale de peste 70,2 de miliarde de lei, la finalul lunii octombrie, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Al doilea „lockdown”, impus in multe țari, contribuie la o incertitudine considerabila in randul investitorilor. Nivelul de stres in cadrul sistemului financiar european, conform indicatorului compozit calculat de Banca Centrala Europeana, crește și se situeaza in jurul valorii de 0,158. Cițu SE REVOLTA!…