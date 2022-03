ASF: Numărul românilor care au încasat deja pensie privată Peste 50.000 de romani au beneficiat de sumele acumulate in contul de pensie privata Pilon II, in perioada 2016 – 2021, arata datele centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Majoritatea acestora sunt fie rude ale unor contribuabili care au decedat, fie cotizanți care au ieșit la pensie pe caz de boala. Suma totala platita de administratori in aceasta perioada se ridica la aproape 660 de milioane de lei, iar numarul beneficiarilor a crescut de la doar 675 in anul 2016 pana la 19.000 in 2021. Sistemul de pensii private a demonstrat ca este suficient de solid pentru a depași perioadele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

