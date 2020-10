ASF a lămurit situația grupului de acționari SIF Oltenia Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) nu a identificat concertare in cazul grupului de acționari SIF Oltenia acuzat de fostul președinte Tudor Ciurezu ca are o deținere de 31,7%, potrivit unei scrisori publicate pe Bursa de Valori București. ALERTA in PNL. Doi deputați au ajuns la ATI. Cum s-au infectat? ”Avand in vedere aspectele menționate in Raportul curent publicat de catre S.I.F. Oltenia S.A. pe site-ul B.V.B. in data de 07.10.2020, aferent adresei nr. 6071/06.10.2020, comunicate in mod direct și Autoritații, urmare analizei efectuate asupra datelor și informațiilor deținute nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

