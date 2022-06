Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Mondiala a Sanatații (AMS) a aprobat prin vot nominalizarea din partea Regiunii Europene a OMS a ministrului Sanatații, Ala Nemerenco, in calitate de membru in Comitetul Executiv al OMS. Principalele funcții ale Comitetului constau in pregatirea agendei și rezoluțiilor AMS și in implementarea…

- La mai puțin de doua luni de la instalarea noului Consiliu de Administrație de la Fabrica de Arme Cugir, in structura de conducere a acestui organism s-a produs deja prima modificare. Unul dintre membri CA, Nicolae Cerciu și-a dat demisia din calitatea cu care a fost investit, fapt ce a surprins in…

- AMATORISM… Pus pe ordinea de zi in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Vaslui, proiectul de hotarare privind desemnarea administratorilor provizorii la Transurb a picat dupa ce majoritatea PNL-USR nu a reușit sa stranga numarul suficient de voturi. Propus spre adoptare chiar de liberali,…

- Membrii Consiliului de Administratie al Chimpex S.A., cu sediul in municipiul Constanta, William Yves Marie Dujardin, cetatean francez in calitate de presedinte al CA, Anitei Mihai Daniel in calitate de membru al CA si Bogaert Laurent Marie P., cetatean belgian, in calitate de membru al CA s au reunit…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna martie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entitați/persoane care activeaza in piața financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislației incidente. PIAȚA DE CAPITAL Electroargeș S.A. – Sancționarea…

- Consiliul ASF a mai aprobat Proiectul de Norma pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, functia de supraveghere si tinerea evidentelor in temeiul Regulamentului privind indicii de referinta si pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 21/2019 privind…

- Saptamana viitoare se anunța ședința de Consiliu Local Baia Mare, iar pe ordinea de zi regasim un proiect de hotarare care a mai fost de doua ori cel puțin pana pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu cate un post…

- Alexander Adamescu, amenzi ASF pentru tepe. Fugarul Alexander Adamescu si administratorul sau, Bogdan Antonescu, au fost amendati de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru ca nu au informat corespunzator investitorii de la Unirea Shopping Center, respectiv pe cei de la Compania Hoteliera Intercontinental. …