Asemănarea dintre Lidia Buble și noua iubită a lui Răzvan Simion! Ce au în comun cele două / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, Lidia nu mai e fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Și ma iert și pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit”, este o parte din mesajul lui Razvan Simion care vestea desparțirea […] The post Razvan…

- Sharon Fonseca este partenera de viața a lui Gianluca Vacchi, celebrul DJ cunoscut in intreaga lume pentru felul lui excentric de a-și trai viața, dar și pentru mișcarile de dans de-a dreptul senzaționale.

- Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa și frumoasa! Deși are nu mai puțin de 10 frați, cantareața este cel mai apropiata de sora ei mai mica, Lorena. In ultimele postari facute de artista, pe Instagram, este evident ca iși divinizeaza sora, care este intr-adevar o tanara foarte frumoasa.

- Lidia Buble a postat mai multe fotografii din vacanța superba, iar fanii s-au intrebat mereu cine i-a facut pozele. A aparut rapid și raspunsul, insa fara voia Lidiei Buble, ci printr-o coincidența care a dat-o de gol. In fotografiile postate pe rețelele sociale, barbatul care a fost alaturi de vedeta…

- Dupa ce s-a zvonit luni de zile ca ar avea o relatie cu Cornel Ilie, se pare ca Lidia Buble are un iubit nou. S-a aflat cu cine ar fi fost in vacanta, de fapt, fosta iubita a lui Razvan de la “Neatza”. Fanii sunt socati! Cine este noul iubit al Lidiei Buble?! Desi toata […] The post Lidia Buble are…

- Matinalul de la Antena 1, Razan Simion, le-a facut deja cunoștința fostei sale iubite, Lidia Buble, și actualei sale iubite. Cei trei au avut o discuție de 30 de minute. Lidia Buble, intalnire de gradul 0 cu iubita lui Razvan Simion Au fost unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, iubindu-se…

- In timp ce fosta lui soție, Diana, se pregatește de nunta cu actualul iubit, Razvan Simion traiește și el bucuria unui inceput amoros in brațele unei brunete cu trup de manechin, potrivit click.ro. Viața merge inainte dupa fiecare eșec amoros. Razvan Simion a divorțat de Diana in 2015, de Lidia Buble…