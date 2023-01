Ascunzătorile secrete ale KGB folosite de fiicele lui Vladimir Putin O ancheta efectuata de o publicație la Moscova dezvaluie ascunzatorile secrete ale KGB, acolo unde agenția tainuia martori și ținea intalniri neștiute. Acestea erau denumite ”cuiburi de cuci” și inregistrate sub nume false, iar ulterior ele au fost folosite de fiicele lui Putin și de Edward Snowden, celebrul fost spion american care traiește acum in Rusia. Dupa desființarea KGB-ului, Serviciul Federal de Securitate (FSB) și Serviciul Federal de Protecție (FSO) din Rusia au preluat majoritatea „cuiburilor de cuci”, iar Serviciul de Informații Externe (SVR) a luat restul, potrivit unei analize realizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

