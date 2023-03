Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani din Ucraina a murit in Anglia. Ea a fost gasita inconștienta pe o plaja și a murit ulterior la spital, au anunțat autoritațile britanice, potrivit Sky News. Fata a fost gasita inconștienta sambata pe o plaja din sudul Devon, a anunțat poliția. Polițiștii o cautau in urma unei sesizari…

- Un ucrainean a murit in Romania dupa ce a trecut inot granița alaturi de alți doi conaționali. Cei trei au fost gasiți pe malul raului Tisa de polițiștii de frontiera, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, a precizat…

- Polițiștii de frontiera din Republica Moldova și Romania au desfașurat, pe parcursul anului trecut, 725 de patrulari comune la granița moldo-romana. In aceeași perioada, polițiștii de frontiera au patrulat in comun cu cei din Ucraina de 460 de ori la granița moldo-ucraineana. De asemenea, un bilanț…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi au descoperit, 57 de saci incarcati cu frunze de tutun, ascunsi in semiremorca unui ansamblu rutier printre incarcatura de nisip.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 31.01.2023, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera au descoperit, in urma unui control amanuntit efectuat asupra unui autocamion, care figura ca fiind incarcat cu produse de igiena personala, cantitatea de 384.000 de pachete cu tigari, estimata la o valoare de peste 1,5 milioane de euro, pentru care soferul nu detinea documente…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Vicovu de Sus si lucratori vamali a descoperit intr-un microbuz, condus de un cetatean ucrainean, ascunse si nedeclarate, un tub gol de obuz calibru 122 mm, 30 de cartuse calibru 5,45 mm, o drona partial distrusa si componente de uniforma militara ucraineana, informeaza…

- „In data de 12.01.2023, o echipa comuna formata din polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța - Sud Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui numar de patru containere incarcate cu bunuri, sosite din China, avand ca destinatari…

- In perioada 21 noiembrie 2022 – 4 ianuarie 2023, polițiștii din Buzau au participat la actiunea „FOC DE ARTIFICII”, declanșata la nivel național, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice.