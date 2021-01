Stiri pe aceeasi tema

- Laptopurile Apple ar putea incarca wireless iPhone-urile. Gigantul american a inregistrat brevetul Una dintre ideile de viitor ale inginerilor Apple prevede incarcarea wireless a iPhone-urilor si a altor gadgeturi ale companiei direct de la Macbook-uri. Apple a înregistrat un brevet care, dacă…

- Perioada sarbatorilor și inceputul noului an dau startul sezonului de reduceri, unde, avand in vedere contextul actual, cele mai multe cumparaturi se vor face online. Aceasta perioada vine cu bucurii, dar vine la pachet și cu pericolele aferente, precum posibile tentative de fraudare care vizeaza obținerea…

- Sondaj BestJobs Dupa un an dificil și care a adus provocari nemaiintalnite pana acum in piața muncii, cei mai mulți angajați romani raman optimiști pe final de an și spera sa primeasca, cu ocazia sarbatorilor de iarna, o prima sau un cadou simbolic din partea angajatorului, arata un sondaj efectuat…

- Asigurarea Multi Protect este prima polița de acest tip din Romania care poate fi contractata digital, intr-un ecosistem online financiar-bancar. Produsul de asigurare oferit de OMNIASIG Vienna Insurance Group și distribuit in parteneriat cu BCR are doua componente majore: protecția instrumentelor de…

- Articolul „Consolidarea capacitații sistemului medical public de gestionare a situației de urgența cauzata de criza COVID-19, in județul Caraș Severin”, cod SMIS 2014 + 13821 apare prima data in Curierul National .

- Peste 65% din angajați cred ca e greu sau chiar foarte greu sa gasești un nou loc de munca in aceasta perioada, cu riscuri foarte mari pentru economie cauzate de epidemia de Covid-19, arata datele unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs. Pentru ca orice factor de diferențiere…

- Inițiativa „Valul de renovari” a Comisiei Europene reprezinta o oportunitate istorica pentru a transforma stocul actual de cladiri, in cea mai mare parte vechi și cu pierderi mari de energie, intr-unul mai eficient, mai sustenabil și mai sanatos pentru oameni. Strategia cuprinde numeroase masuri care…

- The IMMUNE Building Standard certifica nivelul de reziliența al unei cladiri in fața unei pandemii sau a unei amenințari similare, pe baza a peste 100 de criterii de masurare. Cladiri certificate cu una dintre cele trei etichete: Puternic (Strong) cu 3 stele, Solid (Powerful) cu 4 stele sau Rezilient…