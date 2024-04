Stiri pe aceeasi tema

- 8 din 10 șoferi (81%) și-ar dori ca, in cazul in care sufera pagube in accidente rutiere și sunt despagubiți de polița RCA a vinovatului, sa cunoasca valoarea despagubirii achitate. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent studiu realizat de IRES – Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie,…

- Mai mult de jumatate dintre dispozitivele (55%) vizate de atacuri de furt de parole in 2023 au fost infectate cu malware-ul Redline, anunța Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Pe masura ce piața de dezvoltare a programelor malware continua sa aduca noi programe rau intenționate, cum ar fi Lumma,…

- Potrivit Administrației Naționale a Securitații Medicale din China, asistența medicala este un aranjament instituțional care asigura serviciile medicale fundamentale, aceasta jucand un rol de sprijin in sistemul de securitate medicala. Lista beneficiarilor de asistența medicala din China a fost extinsa,…

- Iubitorii de arte vizuale pot admira, pana la finalul lunii aprilie, expoziția ”Jurnal de calatorie”, a artistei plastice Anamirela-Paula Anghel. Expoziția este deschisa la Filiala „Lucian Blaga” a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti (Intersectia Iancului cu Mihai Bravu), iar orarul de vizitare este…

- SAP dezvaluie cele mai noi inovații tehnologice prin care iși va sprijini clienții care doresc sa iși foloseasca datele la capacitate maxima, pentru a obține acces la insight-uri mai relevante, pentru a crește mai repede, dar și pentru a atinge o eficiența sporita in era inteligenței artificiale. Noile…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta inițiativa Guvernului Romaniei de a modifica OUG 49/2019, in așa fel incat sa existe, in mod real, o concurența loiala intre cele doua activitați de transport persoane – respectiv taximetria și transportul alternativ.…

- Sursa: dnsc.ro In cursul nopții de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic de tip ransomware asupra companiei Romanian Soft Company (RSC) www.rsc.ro care dezvolta, administreaza și comercializeaza sistemul informatic Hipocrate (alias HIS). Conform datelor DNSC, atacul a perturbat activitatea…

- Primele apeluri de proiecte lansate in cadrul Programului Interreg NEXT Romania-Ucraina s-au inchis pe data de 31 ianuarie a.c. Au fost depuse 120 de proiecte, care vizeaza domeniile educației, sanatații, precum și investiții in combaterea efectelor schimbarilor climatice, biodiversitate și managementului…