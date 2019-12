Stiri pe aceeasi tema

- Bolsonaro a sosit in Emiratele Arabe sambata, pentru o vizita de trei zile. El ar urma sa se deplaseze apoi in Qatar si in Arabia Saudita, unde va participa marti la forumul Future Ivestment Initiative (FII), supranumit "Davosul desertului". "Presedintele brazilian Jair Bolsonaro si cu mine…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, scrie Agerpres. Comisia Europeana…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in urma dezvaluirilor despre continutul inregistrarii detinute de autoritatile turce de la consulatul saudit din Istanbul, unde in urma cu an a fost asasinat intr-un mod extrem de brutal jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, critic acerb al printului mostenitor saudit…

- Raportorul special al ONU privind executiile extrajudiciare, sumare si arbitrare, Agnes Callamard, l-a criticat luni pe printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, pentru ca a incercat "sa se distanteze" de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza AFP. Agnes Callamard, care…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a declarat intr-un interviu acordat pentru CBS News ca nu a ordonat uciderea brutala a lui Jamal Khashoggi, dar iși asuma „intreaga responsabilitate” pentru „o crima oribila”. Vorbind cu Norah O'Donnell, la CBS News, bin Salman a declarat ca…

- Recep Tayyip Erdogan a asigurat ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea lui Jamal Khashoggi. Presedintele turc a insistat ca tara sa doreste in continuare sa afle unde se afla cadavrul jurnalistului si cine a autorizat operatiunea. El a mentionat, fara…

- Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in 2018 in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a declarat, in cadrul unui interviu acordat agenției germane de știri DPA, ca este convinsa ca Arabia Saudita va plati pentru moartea acestuia, scrie Mediafax.

- Discurs scandalos in plenul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Reprezentantul administrației separatiste de la Tiraspol in Federația Rusa, Leonid Manakov, a cerut comunitatii internationale sa recunoasca independenta regiunii transnistrene.