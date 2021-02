Stiri pe aceeasi tema

- Vincent Muscat, unul dintre cei trei barbati acuzati de plasarea bombei care a ucis-o in 2017 pe jurnalista malteza de investigatii Daphne Caruana Galizia, a fost condamnat marti la 15 ani de inchisoare de un tribunal din La Valletta, informeaza AFP. In anuntarea verdictului, tribunalul…

- Opozantul rus Alexei Navalnii s-a intors marți, in instanța, pentru un proces in care este acuzat ca ar fi calomniat un veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza The Guardian . Potrivit sursei citate, procurorii cer ca acesta sa fie amendat cu 950.000 de ruble, echivalentul a 9.300 de lire sterline.…

- Patru barbați au fost condamnați vineri la Londra la pedepse cuprinse intre 13 și 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranți vietnamezi, gasiți morți in remorca unui camion in Anglia, in 2019, anunța AFP, potrivit hotnews.ro. Romanul Gheorghe Nica a primit cea mai mare pedeapsa. Principalii…

- Seful Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor din Hanoi a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru supraestimarea costurilor ehipamentelor folosite in testarea pentru Covid-19, relateaza The Guardian. Vietnamul este una dintre țarile cu cele mai bune rezultate in conținerea virusului Sars-CoV-2,…

- Fatemeh Khishvand, vedeta pe Instagram, cunoscuta si sub numele de Sahar Tabar, a fost condamnata la 10 ani de inchisoare din cauza ca a postat online imagini puternic distorsionate. Anul trecut, tanara iraniana a mai fost arestata pentru activitațile sale de pe rețelele sociale, scrie The Guardian.Sahar…

- Fostul premier maltez, Joseph Muscat, a apreciat vineri ca jurnalista de investigatie Daphne Caruana Galizia devenise ''irelevanta'' la data asasinarii ei, in 2017, transmite DPA. In timpul unui interogatoriu desfasurat vineri, Muscat a spus ca Caruana Galizia, care a fost asasinata in timpul…