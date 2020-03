Asaltul rafturilor de supermarket: cât va mai dura şi ce stocuri au magazinele? Supermarketurile locale au devenit extrem de aglomerate in ultima perioada, iar ieri, desi duminica, a fost o zi de varf. Iesenii par a fi tot mai speriati de faptul ca nu au suficiente alimente si alte consumabile in timpul urgentei COVID-19, astfel ca iau cu asalt magazinele si „curata" rafturile cu produse de baza. Magazinele sunt, practic, un „stup" de activitate - pe de o parte, cumparatorii isi incarca cosurile cu de toate, si, pe de al (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Magazinele membre ale Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) nu au probleme cu stocurile de alimente de baza si cu stocurile de produse dezinfectante, desi cererea pentru acestea din urma continua sa fie foarte mare, conform informatiilor transmise de reprezentantii AMRCR catre Autoritatea…

- Reprezentanții Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) au anunțat in cadrul unei intalniri cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca, marile lanțuri de magazine au stocuri de alimente și dezinfectanți, deși cererea este mare in ultimele zile.

- Panica isi spune cuvantul in Iasi si goleste rafturile de mancare in supermarketuri. In aceasta seara, de exemplu, in Lidl Pacurari nu au mai ramas decit conservele de animale. "Numai rafturile cu mancare pentru animale erau neatinse. „Atacul" s-a dat la raionul de lactate, la conserve, produse de panificatie,…

