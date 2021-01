Asaltul asupra Capitoliului: Un al doilea polițist a murit în urma unui aparent suicid Un ofițer al Poliției Capitoliului care a fost de serviciu în timpul revoltei mortale din capitala americana de miercurea trecuta a murit sâmbata în urma unei aparente sinucideri, potrivit mai multor surse citate de The Daily Beast.



Howard B. Liebengood, în vârsta de 51 de ani, lucra în cadrul diviziei pentru Senat a forțelor de ordine din aprilie 2005.



&"Gândurile și rugaciunile noastre se îndreapta catre familia, prietenii și colegii sai&", a anunțat Poliția Capitoliului (USCP) într-un comunicat remis duminca.



Cu o vechime in funcție de 15 ani, ofițeul de 51 de ani era un veteran al diviziei pentru Senat a forțelor de ordine.„Gandurile și rugaciunile noastre se indreapta catre familia, prietenii și colegii sai", a anunțat Poliția Capitoliului (USCP) intr-un comunicat remis duminca.„Suntem zdruncinați de moartea…

