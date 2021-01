Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat alCamerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca demiterea lui Donald Trump este o ''urgenta de maxima importanta'', acuzandu-l pe acesta si sustinatorii sai de participare la o ''tentativa de lovitura de stat'', relateaza AFP. Nancy Pelosi…

- Liderul minoritatii democrate din Senat Chuck Schumer i-a cerut joi vicepresedintelui Mike Pence sa-l demita pe presedintele Donald Trump dupa violentele comise de sustinatorii acestuia miercuri la Capitoliu, sediul Congresului american, relateaza AFP. ''Ceea ce s-a intamplat ieri…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…

- Susținatorii lui Donald Trump au intrat in birourile reprezentanților Congresului SUA, unde au umblat in actele oficiale ale acestora. Aceștia au lasat și un mesaj scris pe birou președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. „Nu vom da inapoi”, i-au scris protestatarii care au intrat cu forța…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna a Camerei Reprezentantilor…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a anuntat joi ca va prezenta vineri o lege pentru crearea unei comisii cu scopul de a ancheta capacitatile lui Donald Trump de a conduce tara, liderul de la Casa Alba fiind in recuperare dupa imbolnavirea cu COVID-19, relateaza…