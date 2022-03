Așa tată, așa fiu! Cum arată băiatul lui Ștefan Bănică Jr. Seamănă leit cu tatăl său în tinerețe Cum arata baiatul lui Ștefan Banica Jr. Radu Ștefan seamana leit cu tatal sau in tinerețe. Privindu-l pe tanarul de 20 de ani, care calca pe urmele tatalui sau ca profesie (a intrat printre primii la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica I.L. Caragiale), am putea jura ca este aceeași persoana cu Ștefan Banica Jr in perioada cand a filmat ”Liceenii”, in urma cu 35 de ani. Actor la Teatrul de Comedie din București, debutant in televiziune (a spart gheața la ”Te cunosc de undeva”, Antena 1) dar și model in campanii publicitare, Radu Ștefan Banica , iși face mandru tatal sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

