- Dupa saptamani intregi de rafuiala politica intre liderii europeni și premierul maghiar Viktor Orban, care a spus ca Ucraina este „una dintre cele mai corupte țari din lume”, decizia de a deschide oficial negocierile de aderare la UE cu statul atacat de Rusia, luata dupa mai puțin de 9 ore de discuții…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei 10 miliarde de euro, dupa ce șeful Guvernului de la Budapesta a amenințat ca va face tot posibilul pentru ca blocul comunitar sa nu deschida negocierile de aderare cu Ucraina și sa nu mai aprobe un nou pachet de sprijin. Cu toate ca Executivul de la Bruxelles…

- Statele Uniunii Europene au o solutie pentru a ocoli un eventual veto al Ungariei fata de ajutorul financiar european de 50 de miliarde de euro cerut de Comisia Europeana pentru a fi oferit Ucrainei, au declarat vineri surse europene agentiei de presa Reuters, conform Agerpres.Premierul ungar Viktor…

- Președintele Belarusului l-a invitat pe prim-ministrul Ungariei sa viziteze țara sa, care s-a confruntat cu o izolare tot mai mare din cauza reprimarii neincetate a disidenței și a sprijinului acordat de guvern aliatului sau, Rusia, in razboiul cu Ucraina, potrivit The Guardian.Președintele Alexander…

- Ungaria nu va permite desfasurarea niciunei demonstratii de sustinere a „organizatiilor teroriste”, a declarat vineri pe postul public de radio premierul ungar Viktor Orban, adaugand ca toti cetatenii ungari trebuie sa se simta in siguranta, indiferent de religie sau origine, relateaza Reuters si MTI.…

- In schimbul acestei decizii, Budapesta ar trebui sa sprijine suplimentarea bugetului UE, atat de necesara pentru asistența financiara acordata Kievului, scrie Financial Times. Comisia Europeana este gata sa deblocheze fonduri UE in valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, in prezent inghețate din…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut joi Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO, transmite AFP, conform AGERPRES."Ne-ar placea sa vedem Suedia in NATO si ne-ar placea sa vedem cum Turcia si Ungaria isi pun in practica angajamentul", a declarat Colonna la Helsinki,…

