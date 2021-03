Aşa da! Jaqueline Cristian s-a calificat pe tabloul principal de la Sankt Petersburg Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. Aceasta a invins-o pe rusoaica Alina Cearaeva, cu 4-6, 6-1, 6-2, duminica, in ultima runda a calificarilor. Cristian (22 ani, 160 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 53 de minute, la primul sau duel cu Cearaeva (18 ani, 540 WTA). Romanca si-a asigurat un cec de 6.650 dolari si 26 de puncte WTA, iar in prima runda o va infrunta pe Vera Lapko (Belarus), o jucatoare de 22 de ani, care ocupa locul 280 in lume. La dublu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

