- Elevii de gimnaziu din Beijing au revenit luni la cursuri dotati cu bratari electronice, create pentru a emite o avertizare în caz de febra, în contextul în care China se teme de un nou val de contaminare cu COVID-19, potrivit AFP.Dispozitivul este cel mai recent exemplu de utilizare…

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca le va pune bratari electronice tuturor persoanelor care nu respecta carantina obligatorie, pentru a evita o mai mare propagare a coronavirusului, transmit EFE si dpa, potrivit Agerpres.

- Primarul municipiului Timisoara spune ca este foarte bine ca a tras un semnal de alarma in ceea ce ii priveste pe cei care ar trebui sa stea izolati la domiciliu sau in carantina, dar care nu respecta restrictia si sustine ca acestia ar trebui sa poarte bratari electronice, anunța news.ro.Nicolae…

- Deși majoritatea cazurilor de imbolnavire cu COVID-19 se inregistreaza la grupa de varsta curpinsa intre 40-50 de ani, virusul ucigaș din China a afectat și mulți tineri, dar și copii. Iata ce spune un medic din Wuhan, principalul focar mondial de coronavirus.

- China a monitorizat sute de mii de persoane și a închis mii dintre acestea în lagare din regiunea Xinjiang. Este vorba despre minoritatea uigura, preponderent musulmana. Potrivit unei scurgeri de documente, cetațenii chinezi pot fi trimiși în lagare pentru motive incredibile…

- In urma cu mai mulți ani, Andreea Marin a adoptat la distanța doi copii, un fetița din Niger și un baiat din China, carora le-a asigurat tot sprijinul necesar pe durata programului de adopției. In contextul amenințarii Coronavirus, vedeta a dat detalii despre baiat, explicand ca este in afara oricarui…

- Doi copii au murit in orfelinat și 13 la spitalul din Fermathe, asfixiați, a precizat magistratul Raymonde Jean Antoine. Incendiul a izbucnit in jurul orei locale 21,00, joi (02,00 GMT vineri). Orfelinatul din Kenscoff, situat pe inalțimile din jurul Port-au-Prince, nu mai avea autorizație…