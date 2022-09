Aşa arată tramvaiul reşiţean! De la proiect la realitate! REȘIȚA – Primul din cele 13 tramvaie ce vor sosi la Reșița este aproape finalizat, așa cum puteți vedea in fotografiile postate pe primarul Popa in aceasta seara! „In luna octombrie ne vom deplasa la fabrica firmei producatoare pentru a vedea produsul final, urmand ca in noiembrie acesta sa ajunga la Timișoara, unde va intra in probe pe calea de rulare. Celelalte 12 bucați vor sosi la Reșița succesiv, in aprilie, iunie și august 2023“, spune primarul Resitei, Ioan Popa. Cat despre calea de rulare, conform primarului Reșiței, lucrarile sunt in grafic susținut, chiar un pic peste! Marea dorința… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Acesta este termenul oficial pana cand lucrarile la extensia UPU a SJUR vor fi finalizate. O extensie despre care managerul SJUR afirma ca arata foarte bine, insa la containere mai e de lucru! Mutarea trebuia sa se fi facut inca din 3 noiembrie 2021, insa containerele n-au fost gata atunci.…

- REȘIȚA – Pentru reșițeni e fotografie, la fel și pentru primarul Ioan Popa. Insa turcii de la Durmazlar anunța ca primul tramvai destinat Reșiței e gata. Vehiculul este așteptat sa ajunga in țara in luna noiembrie, urmand ca, la Timișoara, sa fie supus la probe pe calea de rulare. Conform primarului…

- Noi avarii anuntate de Aquatim. Afectati sunt consumatorii de pe strazile Negoiu si Matei Basarab, din Timișoara, precum și cei din Recaș și Sacalaz, care nu vor avea apa astazi pana la ora 15. De asemenea, reamintim ca la Cenad, pana la ora 14.00 clientii nu au apa din cauza unor lucrari de spalare…

- Pentru a-i convinge pe aleșii județeni timișeni sa vanda Primariei Reșița o serie de terenuri de pe partia de la Semenic, unde dorește sa dezvolte un proiect turistic de zeci de milioane de euro, primarul municipiului carașean, Ioan Popa, s-a prezentat personal in ședința de plen a Consiliului Județean…

- REȘIȚA – 30 de ani a locuit in București unde a fost manager de proiect, realizand proiecte mari. Reșițean fiind, a decis sa se intoarca acasa lucrand pe actuala funcție deja trei saptamani! „E un spirit foarte analitic, exact ceea ce este nevoie la primarie pentru ca avem atat de multe lucrari incat…

- (P) Comunicarea ne definește pe noi, ca persoane, atat in mediul profesional, cat și in viața de zi cu zi. Practic, viața fara comunicare este imposibila. Așadar, daca și tu coordonezi o echipa, ești manager de firma sau, pur și simplu, te intereseaza soluții și strategii actuale de comunicare, vezi…

- Timișoara, primul oraș din Europa de Est, cu tramvai, ramane și astazi in top. Are cele mai bune servicii publice de transport din Romania, arata un studiu realizat de Societatea Academica din Romania și Asociația Act For Tomorrow, conform Ziua de vest . In cadrul studiului, experții au analizat timp…

- REȘIȚA – Au remarcat asta deopotriva cetațenii care circula pe Bd. Republicii, dar și primarul Ioan Popa! „Dupa doua saptamani, progresul firmei PORR este evident. Avem convingerea ca lucrarile se vor derula in continuare in același ritm”, afirma primarul, prezentand scuze fața de cetațenii a caror…