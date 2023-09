Stiri pe aceeasi tema

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce cantarețul a anunțat in urma cu doar cateva ore ca nu se simte tocmai bine și a decis sa-și anuleze evenimentele. El a plecat din țara, iar fiica lui ne spune care e starea sa de sanatate in acest moment și…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro nu scapa nicio vedeta din obiectivul lor, iar de data aceasta au fost cu privire spre fiul lui Ovidiu Tender. Tanarul a mers la un restaurant alaturi de prietenii sai și a mancat un burger delicios, fiind incantat de preparatul din farfurie.

- In urma cu doua zile, Irina Fodor s-a intors in Romania, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru America Express. Acum, Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara.„E pe repede inainte și treaba asta cu vacanța, pentru ca am pierdut…

- Daniela Gyorfi, in varsta de 54 de ani și George Tal sunt impreuna de mai mulți ani și au o fetița, pe Maria, care a incheiat clasa a cincea la școala. Artista a dezvaluit ce și-ar dori fiica ei sa faca pe viitor și recunoaște ca nu ține neaparat sa o indrume catre muzica.Maria, fiica Danielei Gyorfi…

- Fiica lui Gica Popescu nu este o femeie pretențioasa la cumparaturi și asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt graitoare. Maria atrage atenția oriunde s-ar afla, așa cum s-a intamplat și de aceasta data, cand a fost vazut-o, in mijlocul zilei, la un minimarket.

- La 23 de ani de la divorț, Mariana Moculescu, in varsta de 54 de ani, vrea sa renunțe la numele fostului soț, compozitorul Horia Moculescu, in varsta de 86 de ani. Aceasta susține ca din cauza numelui pe care il poarta a avut numai probleme.Mariana Moculescu s-a casatorit in anul 1989 cu celebrul compozitor…

- Marian Mexicanu devine tata pentru a treia oara. Cantarețul de muzica de petrecere și Ana, soția lui, vor avea un copil impreuna, dar vestea nu a picat deloc prea bine pentru copii din prima casatorie a artistului. Maria a avut o reacție furibunda și printr-o declarație oferita pentru Spynews.ro i-a…