- Prima Luna plina de toamna este cunoscuta uneori sub numele de „Luna Vanatorului” sau „Luna Sangerie”.Aceasta va aparea pe cerul nopții duminica, 9 octombrie. Luna plina va aparea pe cer duminica, la ora 22:55, ora Romaniei, potrivit Independent Desi nu va fi o „super Luna”, un termen nestiintific care…

- Un dublu curcubeu a fost surprins și imortalizat ieri de turdeni dupa o ploaie similara cu cea de vara. Curcubeul s-a format in jurul orei 17.30 și a fost fotografiat de mai mulți turdeni care au postat imaginile pe rețelele de socializare. Fenomenul nu este unic, dar este surprins mai mult in lunile…

- Vremea a fost extrem de capricioasa astazi, in anumite zone din Municipiul Turda s-au abatut rafale de gheața. Grindina, de dimensiuni considerabile, s-a despus rapid in curțile turdenilor și pe strazi. Fenomenul a fost prezent și in alte zone din județul Cluj, potrivit Cluj24. Vremea din ultima perioada…

- Fotografiile turdeanului Sebastian Luca au ajuns pentru prima data in Suceava prin doua expoziții pline de emoție, „deoarece dorește sa iși impartașeasca viziunea in toate colțurile țarii, considerandu-se un artist al Romaniei, nu doar al unei regiuni” „Firul Vieții” In data de 1 August 2022, la Galeria…

- Meteorologii au emis avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de furtuni in aproape toata țara, acestea fiind valabile in perioada 30-31 August. CODUL PORTOCALIU In cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, local la munte, in Moldova și in nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale,…

- Locuitorii satului Gheorgheni s-au trezit cu fantanile pline de motorina, dupa ce o cisterna a armatei s-a rasturnat intr-un șanț pe Centura Valcele-Apahida. La data de 18 Iulie, un camion al Armatei, incarcat cu combustibil, s-a rasturnat intr-un șanț pe Centura Valcele-Apahida, dupa ce șoferul a pierdut…

- Luna și Jupiter, spectacol pe cerul de vara 2022. Cand se poate vedea fenomenul Pentru pasionații de astronomie, luna iulie inca mai are surprize. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din București, o imagine spectaculoasa pe cerul de iulie este oferita de proximitatea…

- ”Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna. In acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca tara noastra a actionat mult mai repede decat calendarul pe care l-a stabilit Comisia Europeana pentru…