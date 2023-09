Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a nascut o fetița cu doar cateva minute inainte de cutremurul devastator din Maroc. Mama și bebelușul erau in spitalul din Marrakech in momentul seismului. Nu au suferit rani, iar medicii, dupa o evaluare medicala, le-au externat de teama unor replici, scrie BBC.

- Supravietuitorii celui mai ucigator cutremur din Maroc din ultimele sase decenii au incercat duminica sa gaseasca hrana, apa si adapost, in timp ce cautarile pentru cei disparuti continuau in satele indepartate, iar numarul mortilor, care deja depaseste 2.100, pare sa creasca in continuare, relateaza…

- Supraviețuitorii celui mai puternic cutremur din Maroc din ultimele șase decenii au luptat sa gaseasca hrana, apa și adapost duminica, in timp ce cautarile pentru cei disparuți continuau in satele izolate și bilanțul de peste 2.100 de morți parea sa creasca și mai mult, transmite Reuters. Echipajele…

- Supravietuitorii cutremurului puternic produs vineri seara in Maroc se straduiau duminica sa gaseasca apa si mancare, in timp ce echipele de salvare continuau sa caute supravietuitori in satele izolate din Muntii Atlas, unele puse la pamant cu totul, altele ramase izolate, relateaza Reuters.Autoritatile…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a decis sa gazduiasca in hotelul sau luxos de patru stele din Marrakesh supravietuitori ai cutremurului devastator din Maroc, relateaza News.ro . Hotelul Pestana CR7, situat la vest de centrul orasului, a primit mai multe persoane, inclusiv o spaniola care a fost…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a pus la dispoziția oamenilor in hotelul sau luxos de patru stele din Marrakech supravietuitorilor cutremurului devastator din Maroc. Hotelul are 174 de camere și mai multe sali cu dotari de lux. Cațiva oameni au primit deja adapost aici, conform News.ro.

- Cutremurul cu magnitudinea 6,8 a fost inregistrat vineri noapte la ora locala 23.11, la 71 de kilometri sud-vest de orasul turistic Marrakech, la o adancime de 18,5 kilometri și a provocat sute de morți și de raniți, informeaza ABC News. UPDATE ora 9.50: Bilanțul cutremurului din Maroc a ajuns la 632…

- Un cutremur puternic a lovit in noaptea de vineri spre sambata munții Atlas din Maroc, provocand moartea a cel puțin 296 de persoane. Cladiri au fost distruse iar locuitorii din marile orașe au fugit din casele lor. Potrivit digi24.ro , ministerul de Interne a precizat ca acest numar constituie un bilanț…