Stela Popescu și-a conturat in Romania cate un mic colț de Rai in casele pe care le-a deținut. A locuit mereu in Capitala, insa deseori poposea la munte sau la mare, acolo unde a avut o casa de vacanța. Casa de vacanța a Stelei Popescu a fost in paragina pentru o perioada indelungata dupa decesul regretatei actrițe. De altfel, in ultimii ani de viața, aceasta a ajuns destul de rar sa mai locuiasca in imobilul de la 2 Mai. Iata cum arata casa actriței Stela Popescu, dupa moartea sa. Cum arata acum casa Stelei Popescu de pe litoral? Stela Popescu a bucurat generații intregi cu talentul ei. Marea…