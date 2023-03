Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund și RB Leipzig se intalnesc intr-un meci din etapa #23 din Bundesliga. Derby-ul se joaca de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3. Programul etapei #23 din Bundesliga Dortmund - Leipzig, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici Dortmund…

- UTA și Farul se intalnesc in etapa #27 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul etapei #27 din Superliga UTA - Farul, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici UTA - Farul, echipe probabile: UTA:…

- AC Milan și AS Roma au incheiat la egalitate, scor 2-2, in partida susținuta duminica seara, pe „San Ciro“, la capatul unui meci tacticizat și frumos, cu rasturnari de situație. Partida a contat pentru etapa a 17-a din Serie A. Golurile „diavolilor“ milanezi au fost marcate de Kalulu (’30) și Pobega…

- AC Milan și AS Roma se infrunta astazi, de la ora 21:45, in runda cu numarul 17 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. AC Milan - AS Roma, live de la 21:45 Click AICI pentru live și statistici AC Milan - AS Roma, echipele de start:…

- Satu Mare a fost gazda competiției de fotbal -Cupa Juniorul- pentru copiii nascuți in 2010-2011. Maramureșul a fost reprezentat de mai multe echipe:CS Minaur Baia Mare (2 echipe), Dinamic Baia Mare, Plimob Sighetu Marmației și Viitorul Sighetu Marmației. CS Minaur 1 Baia Mare (antrenor Sabou Sorin )…

- Jose Mourinho (59 de ani) este dorit in locul lui Fernando Santos (68 de ani) la carma primei reprezentative a Portugaliei. Portugalia a parasit Campionatul Mondial in faza sferturilor de finala, invinsa surprinzator de Maroc, scor 0-1. Fernando Santos a pierdut increderea Federației, iar in aceste…

- Franța și Maroc se infrunta in a doua semifinala a Campionatului Mondial din Qatar, de la ora 21:00, live pe GSP.ro și in direct la TVR 1. Ce meciuri au mai ramas de jucat: 17 decembrie, ora 17 - Finala pentru locul 318 decembrie, ora 17 - FinalaProgramul și rezultatele complete de la CM 2022 Franța…

- Maroc joaca impotriva Portugaliei, live pe GSP.ro de la ora 17:00, in al treilea meci din sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Meciul e televizat de TVR 1. Programul complet al Campionatului Mondial din Qatar Maroc - Portugalia, live de la 17:00 Click AICI pentru statistici Maroc…