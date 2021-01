”Aș prefera să mor de Covid decât să mor de foame”. Drama pe care o trăiesc trei milioane de oameni Peste trei milioane de libanezi traiesc intr-o saracie lucie. Dupa zeci de ani de corupție, inegalitați sociale puternice, criza economica persistenta și explozia masiva din Beirut care a distrus o treime din oraș, pandemia a pus capac unei situații deja dramatice. Blocați in case și ramași fara mancare, libanezii au doar doua opțiuni, la fel de dure - boala sau foametea. Mii de protestatari furioși s-au confruntat cu poliția in Tripoli din cauza restricțiilor dure. Manifestanții au aruncat cu grenade asupra polițiștilor, care le-au raspuns cu tunuri de apa și gaze lacrimogene. Controverse privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

