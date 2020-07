Tudor Chirila si trupa VAMA au lansat piesa "Pandemie", in colaborare cu artistul hip-hop, Omu' Gnom. Videoclipul, postat pe YouTube in plina epidemie de coronavirus, prezinta cele doua tabere care se "infrunta" in aceasta perioada: cei care cred in virus și respecta regulile și cei care nu cred și nu le respecta.Noua piesa a lui Tudor Chirila, realizata in colaborare cu Omu Gnom, reprezinta un stil muzical total diferit fața de ceea ce ii obișnuise Chirila pe fani. Cu o durata de 4 minute și 18 secunde, clipul "Pandemie", filmat in alb-negru, ii arata pe Tudor Chirila și pe colegii de trupa cu…