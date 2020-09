Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iași se implica pentru a treia oara in organizarea Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice, alaturi de Asociația RoRec și partenerii locali de colectare. Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice este inițiativa WEEE Forum, o asociație internaționala non-profit…

- Pentru prima data, Timișoara se implica in organizarea Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice, alaturi de Asociația RoRec și partenerii locali de colectare. Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice reprezinta o ocazie excelenta pentru a atrage atenția consumatorilor asupra…

- RoRec si Primaria Pitesti organizeaza Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice. Piteștiul se implica, pentru a treia oara, in organizarea Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice, alaturi de Asociația RoRec și partenerii locali de colectare. Ziua Internaționala a Reciclarii…

- Municipiul Satu Mare se implica pentru a treia oara in organizarea Zilei Internaționale a Reciclarii Deșeurilor Electrice, alaturi de Asociația RoRec și partenerii locali de colectare. Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice este inițiativa WEEE Forum, o asociație internaționala non-profit…

- In data de 29 septembrie este sarbatorita Ziua Internaționala de conștientizare a pierderilor și deșeurilor alimentare. Astfel, Instituția Prefectului Județul Timiș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment de informare și conștientizare a consumatorilor locali asupra…

- Julian Lennon, fiu al muzicianului si activistului John Lennon, a fost premiat de Centrul UNESCO pentru Pace - infiintat in 2004 in Maryland (SUA) - in semn de recunoastere pentru „eforturile in promovarea culturii si pacii peste tot in lume”, informeaza News.ro.Cross-Cultural & Peace…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, la data de 12 august, a Zilei Internationale ONU a Tineretului, dedicata tinerilor ca parteneri esentiali pentru schimbare. Ziua Internationala ONU a Tineretului reprezinta o oportunitate de constientizare a provocarilor cu care se confrunta…

- Șefa PSD Botoșani sta pe banca și se preface ca citește. Doar ca in loc de carte ea ține in mana un dosar sau o agenda, in nicun caz o carte. De asemenea, langa fotografie, Doina Fedorovici a scris un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Iubitorilor de Carți. Dar nici acest lucru nu i-a ieșit pentru…