- Sculpturi realizate in marmura, de artistul plastic Aurel Sarbu, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebes Doua sculpturi realizate de artistul plastic Aurel Sarbu pot fi admirate in curtea Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebes. Acesta a donat muzeului și un tablou. Cu prilejul Festivalului Internațional…

- In luna mai a acestui an, in preajma celei de-a XLII-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, colecția de arta plastica a Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș s-a imbogațit ca urmare a unei donații facute de pictorul Eugen Macinic, constand in trei lucrari: „Piua de la Laz” – acuarela,…

- Maine, 15 mai 2022, incepand cu ora 17.00, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, va avea loc vernisajul expoziției de pictura „Lumina raiului” a artistului plastic sebeșean Aurel Sarbu. Expoziția reunește 24 de lucrari, reprezentative pentru activitatea de peste 30 de ani a pictorului, a…

