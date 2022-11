Stiri pe aceeasi tema

- Marți – 25 octombrie 2022, de la ora 19:00, a avut loc cea mai așteptata gala de premiere din Romania – Gala Premiilor Radar de Media, ediția a X-a. Pe langa premiile acordate prin votul publicului, Comisia de Atestare a Calitații, Performanței și Excelenței, prezidata de Claudiu Dumitrache, a mai acordat…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta a organizat ldquo;Topul firmelor din judetul Constanta" a XXIX ndash; a editie, eveniment traditional pentru cea mai dinamica si solida comunitate de afaceri din Constanta.Structura clasamentelor au fost realizata de catre Camera de Comert,…

- Joi, 20 octombrie 2022, in Sala Verdi din cadrul Congress Hall Miroslava, s-a desfasurat prima editie a Simpozionului Stiintific „Principesa Olga Sturdza - O viata in slujba lui Dumnezeu si a Patriei”. Evenimentul a fost organizat de Primaria Comunei Miroslava, la o zi dupa ce consilierii locali au…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a oferit „Diploma de Excelența” a municipiului Suceava Grupului Rossmann, proprietarul fabricii Ambro. Grupul francez Rossmann a implinit 100 de ani de activitate, prilej cu care a organizat mai multe evenimente in municipiul Suceava. „Am participat in ultimele zile la evenimente…

- Primaria Carei anunța ședința de Consiliu Local cu prezența fizica, pentru data de 7 octombrie 2022. Unul din punctele aflate pe Ordinea de Zi prevede solicitarea acordului consilierilor pentru a oferi titlul de Pro Urbe pentru Bogdan Georgescu, directorul Direcției de Cultura. Bogdan Georgescu nu are…

- 26 de orase din Romania sunt astazi gazda celui mai captivant eveniment despre stiinta si cercetare, intitulat Noaptea Cercetatorilor Europeni. Noaptea Cercetatorilor Europeni se inscrie in seria evenimentelor Marie Sklodowska-Curie și iși propune sa arate publicului larg ce inseamna sa fii cercetator…

- Elevii romani au obținut doua medalii de aur, patru de argint, una de bronz și o mențiune speciala in cadrul Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori (EJOI 2022), dupa cum anunța Societatea pentru Excelența și Performanța in Informatica (SEPI), care pregatește olimpicii romani pentru competiții…

- Ministerul Finanțelor va inființa un Centru de Excelența in Tehnologie in vederea asigurarii transferului de expertiza in tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie catre minister și instituțiile subordonate, cum ar fi ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF),…