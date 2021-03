Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu varsta de peste 16 ani, care sunt in evidenta cu boli cronice, vor putea sa se programeze incepand cu luna martie in centrele disponibile pentru vaccinul de la compania BioNTech-Pfizer, a declarat seful Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva…

- Mihaiela Elena Duța, cea care trebuia sa-l resusciteze pe fotbalistul camerunez de la Dinamo, inculpata in dosarul ”Ekeng”, a primit un an și 6 luni de inchisoare cu suspendare și 60 de zile de munca in folosul comunitații. Luni, 22 februarie, Curtea de Apel București a respins recursul cadrului medical…

- Primele imagini cu segmentele tablierului care vor forma calea de rulare a Podului suspendat peste Dunare au aparut in spatiul public, fiind postate pe contul de Facebook destinat acestui obiectiv major, care reprezinta cea mai mare lucrare de infrastructura din Romania din ultimii 30 de ani. Administratorii…

- Raport GLAMI Intr-un raport cuprinzator privind tendințele comerțului electronic, cu date de pe parcursul anului 2020, www.glami.ro, primul motor de cautare de moda online din Romania, a identificat AI (inteligența artificiala) drept unul dintre principalii factori declanșatori pentru inovația in domeniul…

- Anca Buzoianu, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie Cluj (UMF Cluj), spune ca studenții care refuza vaccinul nu vor intra in spitale, pentru a nu risca infectarea pacienților. „Nu este o regula, fiindca se gasesc soluții alternative, sa fie testați, eventual inainte, dar nu putem…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…

- SUA a trecut in urma cu cateva ore prin o serie de momente greu de crezut dupa ce sustinatorii fostului presedinte Donald Trump au dat buzna in Congresul american, atacand simbolul democratiei din SUA. Pe langa aceste momente, in Romania s-a viralizat si o fotografie in care se poate vedea drapelul…

- Dar cine este Lia, sotia controversata a printului Paul de Romania, barbatul care sustine ca i se cuvine 37- din averea regala, plus partea ce i-ar fi revenit tatalui sau si urmasilor Elenei Lupescu? Nascuta in SUA, din mama romanca si tata american, Lia Georgi Triff a avut parte de o viata desprinsa…