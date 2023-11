Cunoscutul artist plastic Silviu Oravitzan a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, in grad de Ofițer, eveniment care a avut loc la Galeria S.E.N.A.T. din cadrul Combinatului Fondului Plastic București. Aceasta distincție acordata acum, i-a fost conferita inca din primavara acestui an, cu prilejul Zilei Naționale a Picturii, și reprezinta o recunoaștere a intregii sale […] Articolul Artistul banațean Silviu Oravitzan, distins cu Ordinul Meritul Cultural, in grad de Ofițer a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .