Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nicoara, un tanar militar in varsta de 23 de ani, din Gherla, trece printr-o grea incercare. In urma cu puțin timp a aflat ca sufera de leucemie acuta mieloblastica. Impreuna cu familia a hotarat sa inceapa tratamentul la București, la Spitalul Fundeni. In ultima perioada, au fost demarate numeroase…

- Ziua de 1 Decembrie este amrcata la Gherla prin mai multe manifestari. Cu o zi inainte, pe 30 noiembrie, in Piața Libertații are loc un ceremonial de sfințire și arborare a drapelului național. Duminica, 1 decembrie, de la ora 12,30 incep festivitațile in centrul orașului, cu salutul Drapelului de Lupta…

- Alin Nicoara este un tanar in varsta de 23 de ani, din Gherla. Recent, el a fost diagnosticat cu leucemie acuta mielomonoblastica, forma hiperleucocitara și a fost internat in spital la București, unde a inceput tratamentul cu chimioterapie. Cazul lui nu i-a lasat nepasatori pe prietenii de la Sucutard…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Cosmin Contra, 43 de ani, și-a anunțat demisia, luni, la finalul meciului pierdut cu Spania, la Madrid, scor 0-5, in preliminariile Euro 2020. In acest moment, oficialii Federației Romane de Fotbal ii cauta inlocuitor lui ”Gurița”, Romania…

- A fost atmosfera de intrecere adevarata miercuri la Gherla. Pe terenul sintetic de la liceul Petru Marior s-au intrecut elevii din invațamantul primar din Mintiu Gherlii, Fizeșu Gherlii, Sic, Buza și Iclod, la Cupa 1 Decembrie. Timp de cateva ore, cei mici și-au demonstrat abilitațile pe terenul de…

- Poliția Locala Brașov le recomanda conducatorilor auto sa nu mai staționeze sau sa parcheze in stațiile RAT sau in apropierea acestora, pentru ca astfel sunt create ambuteiaje in trafic, iar pietonilor le poate fi pusa viața in pericol. In ultima perioada, polițiștii locali de la Biroul Rutier au intensificat…

- Azi continua seria de meciuri tari din Champions League, iar 8 partide sunt programate. Atletico Madrid - Juventus și PSG - Real Madrid sunt cele mai tari partide ale serii. Ambele vor incepe la ora 22:00. Seara incepe la 19:55 cu Club Brugge - Galatasaray și Olympaikos - Tottenham. ...

- Sportul romanesc depinde in continuare in buna masura de finantarea din bani publici. Daca in orasele mari au fost create noi cluburi municipale pentru a se ralia modificarilor legislative din ultimii ani, cei care au dorit sa sustina sportivii din mediul rural au creat cluburi sportive comunale. Un…