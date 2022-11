Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a lansat un puternic apel catre autoritatile iraniene de a opri folosirea "nenecesara si disproportionata" a fortei impotriva protestatarilor din Iran, intr-un discurs in Consiliul drepturilor omului, care dezbate o motiune vizand lansarea…

- In semn de protest fața de regimul de la Teheran, jucatorii naționalei Iranului au refuzat sa cante imnul țarii in deschiderea primului lor meci de la mondialul din Qatar. Din public, miile de fani au fluierat și au huiduit.

- Rezoluția anti-azerbaidjana adoptata de Senatul francez este un pas provocator care va submina pacea, stabilitatea și progresul in regiune și va duce la incalcarea drepturilor și libertaților omului. Acest lucru se menționeaza intr-o declarație pe care comisarul pentru drepturile omului al Azerbaidjanului,…

- FIFA nu a permis jucatorilor echipei nationale a Danemarcei sa imbrace, la antrenamentele pe care acestia le vor efectua in Qatar, tricouri cu mesaje pro-drepturile omului, a anuntat joi directorul federatiei daneze de fotbal, Jakob Jensen. Jucatorii echipei nationale a Danemarcei au dorit sa protesteze…

- A inceput numaratoarea inversa pentru Cupa Mondiala de Fotbal din Qatar. 32 de echipe sunt in competitie, iar cateva dintre ele au anuntat deja ca vor protesta, pe teren, fata de incalcarea drepturilor omului de autoritatile din Qatar.

- Incalcarile libertatilor fundamentale sunt in crestere atat in Rusia, impotriva vocilor disidente si persoanelor LGBT, cat si in zonele din Ucraina ocupate de trupele ruse, a transmis joi Comitetul ONU pentru drepturile omului, relateaza agentia EFE, citata de Agepres.

- La data de 17 octombrie 2022 se vor implini 130 de ani de la nașterea lui Traian Popovici, avocat, doctor in drept și primar al orașului Cernauți, in perioada august-noiembrie 1941, ramas in conștiința posteritații pentru ca reușit sa opreasca deportarile masive a victimelor persecuțiilor pe criterii…

- Critici la adresa Campionatului Mondial de Fotbal care va incepe in Qatar luna viitoare. Mai multe orașe din Franța, inclusiv capitala Paris, vor boicota competiția și nu vor organiza zone pentru fani. In plus, nu vor instala ecrane gigant pentru difuzarea meciurilor.