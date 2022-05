Artistii I NAME IT iti schimba starile prin intermediul pieselor lor￼￼

Stiri pe aceeasi tema

- Final de saptamana pe ritmuri nostalgice. John Trend și Kataa lanseaza vineri, 13 mai, remixul hitului „ Speranțe”, piesa ce s-a bucurat de un succes colosal in urma cu 18 ani. Apariținand trupei Sistem, „ Speranțe” revine sub o forma electronica, care te va face sa dansezi pana la epuizare. Acestea…

- Ce planta care trebuie așezata mereu langa televizor. Specialiștii susțin ca totul se va schimba pentru tine, intrucat planta ofera beneficii nebanuite pentru sanatate și, in plus, se ingrijește foarte ușor. Planta aceasta te ajuta sa iți completezi energia și sa indepartezi energia negativa. Planta…

- Presedintele american Joe Biden a discutat sambata la Varsovia cu inalti oficiali guvernamentali ucraineni in timpul vizitei sale in Polonia pentru a-si arata sprijinul pentru flancul estic al aliantei NATO in fata invaziei rusesti in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SURSE: Florin Roman acuza PSD ca schimba CA-urile din industria de aparare pentru a-i epura pe liberali SURSE: Florin Roman acuza PSD ca schimba CA-urile din industria de aparare pentru a-i epura pe liberali Florin Roman, deputat PNL de Alba și vicepreședinte al liberalilor a acuzat, in cursul zilei…

- Intr-o perioada in care incertitudinea primeaza, artiștii Kontor vin și schimba ingredientele principale ale zilei prin intermediul muzicii. Astfel, muzica lor ne plimba prin stari, iar la final ne da energie, adrenalina și ne amintește ca putem sa ramanem veșnic tineri. David Hansen, KYANU, DJ Gollum,…

- Se anunta mutari in consiliul local al municipiului Lugoj. In urma unei demisii a unui membru PSD din consiliul judetean, lugojeanul Nicu Badina ar urma sa ocupe fotoliul ramas vacant, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse din cadrul PSD Lugoj. Badina s-a facut remarcat in ultimele luni pentru scandalurile…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de lege privind protectia avertizorilor in interes public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Modificari de ultim moment in lotul naționalei de handbal feminin a Romaniei, pentru dubla cu Danemarca, din preliminariile EURO 2022. Fața de lista anunțata inițial, selecționerul Adrian Vasile a fost nevoit sa renunțe la trei jucatoare: Cristina Laslo (accidentare), Sonia Seraficeanu (test pozitiv),…