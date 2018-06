Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile de Maiestrie Artistica "Master Classes", oferite de cunoscuta soprana Mariana Nicolesco in anii in care nu se organizeaza Concursul International de Canto "Hariclea Darclee", vor fi dedicate anul acesta Centenarului Marii Uniri, potrivit informatiilor furnizate luni de Consiliul Judetean Braila.…

- Babel Fast - Festivalul Artelor Spectacolului Targoviste - a ajuns la cea de-a VIII-a editie. Festivalul a devenit unul international, avand in vedere nelipsitele, numeroasele si exoticele prezente straine din cadrul fiecarei editii. Timp de o saptamana, fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti va respira…

- Gurmanzii sunt invitati de joi pana duminica, in Piata Mare din centrul Sibiului, sa deguste diverse preparate, aduse la Street Food Festival, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. Pana duminica, gurmanzii vor putea viziona si patru filme cu tematica culinara sau merge la concertele sustinute…

- Lars von Trier, considerat un maestru al artei provocarii, care a revenit la Festivalul de la Cannes dupa o pauza de sapte ani cauzata de o declaratie controversata despre Hitler, a starnit noi polemici marti seara, la o zi dupa proiectia celui mai recent film al sau, ''The House That Hack Built'',…

- Antreprenorii romani ar putea obține un premiu in valoare de 50.000 de euro și contacte cu mentori din Silicon Valley, intr-o competiție anunțata, joi, de o platforma online de fonduri de investiții și business angels, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Ruud Gullit, calarit pe ”San Siro” de Geri Halliwell, fosta componenta Spice Girls. Vezi galeria foto + 5 + 5 Invitați de marca la derby-ul AC Milan – Inter 0-0, de ieri, din Serie A. Geri Halliwell, ex-Spice Girls, s-a urcat in carca olandezului Ruud Gullit, fost star la gruparea lombarda. La Milano…

- India a declarat ca 39 de cetateni, care au fost rapiti de Statul Islamic in Irak in 2014, sunt decedati, dupa ce ramasite ale acestora au fost gasite intr-un mormant comun in Mosul, scrie The...