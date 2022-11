Stiri pe aceeasi tema

- Marele festival al fotbalului, primul gazduit de o tara araba, le va aduce bucurie suporterilor din lumea intreaga. Echipele sunt pregatite, fanii au intrat deja in atmosfera incendiara, iar emotiile sunt la cele mai inalte cote.

- Șapte ani de la tragedia din Colectiv: Manifest in memoria victimelor, organizat de familii și prieteni Șapte ani de la tragedia din Colectiv: Manifest in memoria victimelor, organizat de familii și prieteni Astazi, 30 octombrie, se implinesc 7 ani de la tragedia din clubul Colectiv, astfel va avea…

- Un manifest in memoria victimelor incendiului de la Colectiv va avea loc duminica, la 7 ani de la tragedie. Familiile și prietenii celor 65 de oameni care au murit se vor intalni in fața clubului de unde vor pleca spre Parchetul General. Pe drum, ei vor purta portretele victimelor din 2015. ”Revoltați,…

- Cine a fost Nosfe, rapperul care s-a stins din viața in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de doar 37 de ani. Anunțul decesului a tulburat lumea muzicala din Romania. Colegii de breasla ai cantarețului au ramas șocați de tragedie. O mulțime de persoane publice deplang moartea cunoscutului cantareț.…

- Asociația “Artiști pe Scena Vieții” a Palatului Copiilor Buzau a organizat și anul acesta, pe 15 octombrie, un eveniment de programare “Invațam sa programam Mit App Inventor”, in cadrul inițiativei Europe Code Week 2021, sprijinita de Comisia Europeana. Evenimenul s-a desfașurat sambata, in laboratorul …

- In urma cu un an o veste trista a indoliat Romania, Petrica Mațu Stoian ne parasea la varsta de doar 61 de ani, iar artistul a avut parte de un deces fulgerator. Acum, impresarul cantarețului, cel care i-a organizat mai multe parastase in cursul acestui an, se pregatește sa-l comemoreze la un an de…

- Președintele Klaus Iohannis va semna marți, la ora 14.00, in cartea de condoleanțe deschisa in memoria Majestații Sale Regina Elisabeta a II-a, la reședința ambasadorului Regatului Unit, anunța Administrația Prezidențiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai mulți parinți dintr-un catun din Alba Iulia au ajuns la capatul puterilor, asta dupa ce singura școala de acolo a fost inchisa. Copiii de aici sunt acum nevoiți sa mearga pe jos șapte kilometri, prin paduri, pentru a ajunge la școala din comuna.