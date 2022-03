Stiri pe aceeasi tema

- Exista romani cu nostalgia vremurilor de pana in decembrie 1989. Tanjind, in mod firesc, dupa o tinerețe care, la fel de firesc, nu se mai poate intoarce, ei pescuiesc crampeie de lumina din burta de balena a amintirilor: un serviciu sigur, o locuința oferita de stat, probabil un concediu anual și,…

- Posibil ca macar o data sa fi auzit și voi o replica de genul: ”Tinerii din ziua de azi nu mai știu ce e politețea!”, ”Generația din ziua de azi doar pierde vremea pe dispozitive!”, ”Copiii din ziua de azi nu mai pun mana pe o carte!”. Poate de la parinți, rude, profesori sau chiar […] Articolul Haideți…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat pentru municipiul Bacau 4,95 milioane lei – circa 1 milion de euro – din subvenția de compensare a costurilor legate de achiziția gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat, pentru sezonul rece 2021-2022.…

- Dupa o perioada in care vremea nu a fost favorabila practicarii sporturilor de iarna in condiții, de siguranța, partia de schi ,,Nemira” din stațiunea Slanic-Moldova se va redeschide in perioada weekend-ului (sambata, 12 și duminica, 13 martie). Starea partiei este buna. Administrația partiei va invita…

- BCR este prima banca comerciala din Romania care sare in sprijinul refugiaților ucraineni, oferindu-le posibilitatea de a converti moneda ucraineana – grivna –in lei, fara a fi percepute comisioane de schimb valutar. Refugiații pot schimba grivnele in limita a 2.000 de lei de persoana. Pentru asta este…

- Un barbat a murit, in aceasta seara, intoxicat cu monoxid de carbon, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament de pe strada 22 decembrie, la etajul patru al unui bloc. Conform ISU Bacau, la fața locului au ajuns doua autospeciale cu apa si spuma, o scara mobila și o mașina de prima intervenție…

- Joi, 10 martie 2022, la Sala Ateneu ne vom delecta cu lucrari al compozitorului P.I. Ceaikovski. Nascut in 7 mai 1840 la Votkinsk, Ceaikovski a studiat la Conservatorul din Moscova. Compozitor eclectic, scrie in aproape toate genurile muzicale. Uverturi, poeme precum Romeo și Julieta, Francesca da Rimini,…

- Dragii mei, Craciunul inseamna bucurie impartașita cu sanatate și mult zambet langa bradul familiei. Asta vreau pentru fiecare dintre voi, bacauanii mei buni! Chiar daca și acest an a venit cu incercari grele, am luptat in fiecare zi și am crezut in mai bine pentru viitor. Va indemn pe toți sa sperați…