Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul Andrew Tate, aflat in arest pentru trafic de persoane și viol a ajuns din nou in centrul atenției dupa ce a acuzat stari de rau. Potrivit avocatului sau, Andrew a avut nevoie de ingrijiri medicale in arestul Capitalei, acolo unde se afla reținut, impreuna cu fratele sau Tristan inca de…

- Vineri, 6 ianuarie 2023, in jurul orei 21.30, pe strada Clujului din Teiuș, a fost oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Teiuș. In urma testarii tanarului cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor interzise, motiv pentru care a fost condus la…

- Cercetarile efectuate de anchetatori in cazul accidentului de pe 3 ianuarie, de la Savinești ( amanunte aici ), soldat cu ranirea a doi polițiști aflați in misiune, au stabilit ca evenimentul a fost provocat de un tanar aflat sub influența unor substanțe halucinogene, care nu a oprit la semnalele oamenilor…

- Ieri, 27 decembrie 2022, in jurul orei 20.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de ani, din municipiul Sebeș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor…

- Un tanar de 24 de ani, din Dolj, a fost prins in timp ce conducea fara permis si sub influenta drogurilor. „In noaptea de 26 spre 27 noiembrie, la ora 00.10, polițiști ai Secției nr.6 Poliție Rurala Giubega au oprit, pentru control, un autoturism ce circula pe DN 56, in comuna Perișor. La volanul autouturismului…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, fara permis de conducere, a fost prins de politisti drogat la volan, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele fortelor de ordine si a fugit cu masina, lovind si o bariera de acces in Sectorul 4 al Capitalei. „Pe data de 11 noiembrie, in jurul orei […] The post Un…

- Un șofer care conducea un autoturism de lux a fost prins, vineri, dupa o urmarire ca-n filme prin cartierele Berceni și Vitan din zona de Sud a Capitalei, au declarat pentru G4Media surse judiciare.Potrivit surselor citate, plițiștii au inceput sa-l urmareasca in trafic dupa ce șoferul a refuzat sa…

- La data de 11 noiembrie 2022, in jurul orei 01.15, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, pe raza municipiului Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului…